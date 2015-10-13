Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 октября 2015, 17:40

Город

Участок трассы М11 от Москвы до Солнечногорска станет платным к концу ноября

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Участок трассы М11 от Москвы до Солнечногорска (15-58 километр) планируют сделать платным с конца ноября этого года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя правления "Автодора" Сергея Кельбаха.

Он пояснил, что 19 октября на участке трассы начнут тестировать систему оплаты проезда, а в конце ноября, как ожидается, участок трассы от Москвы до Солнечногорска станет платным. Цена за проезд на данный момент определяется.

Ранее m24.ru сообщало, что на участке трассы М11 Москва – Санкт-Петербург от столицы до Солнечногорска поднимут максимальную скорость до 120-130 км/час.

Напомним, участок трассы до Солнечногорска был открыт 23 декабря 2014 года. Cтоимость проезда до аэропорта Шереметьево составит 100 рублей, по всему участку – 300 рублей.

Платная автомагистраль М11 станет дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М10 "Россия".

Новая трасса пройдет от Москвы по Московской (90 километров), Тверской (253 км), Новгородской (233 км) и Ленинградской (75 км) областям. При этом она будет проложена в обход всех населенных пунктов. Ввести трассу в эксплуатацию планируется в 2018 году к началу Чемпионата мира по футболу.

Ссылки по теме


Сергей Собянин заявлял, что новая трасса М11 Москва – Санкт-Петербург – это "мегапроект, который существенно улучшит качество жизни в самом густонаселенном и экономически успешном регионе России – Москве и Подмосковье".

Сюжет: Платные дороги
дороги платные дороги Автодор трасса М11

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика