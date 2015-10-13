Участок трассы М11 от Москвы до Солнечногорска станет платным к концу ноября

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Участок трассы М11 от Москвы до Солнечногорска (15-58 километр) планируют сделать платным с конца ноября этого года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя правления "Автодора" Сергея Кельбаха.

Он пояснил, что 19 октября на участке трассы начнут тестировать систему оплаты проезда, а в конце ноября, как ожидается, участок трассы от Москвы до Солнечногорска станет платным. Цена за проезд на данный момент определяется.

Ранее m24.ru сообщало, что на участке трассы М11 Москва – Санкт-Петербург от столицы до Солнечногорска поднимут максимальную скорость до 120-130 км/час.

Напомним, участок трассы до Солнечногорска был открыт 23 декабря 2014 года. Cтоимость проезда до аэропорта Шереметьево составит 100 рублей, по всему участку – 300 рублей.

Платная автомагистраль М11 станет дублером наиболее загруженного участка федеральной трассы М10 "Россия".

Новая трасса пройдет от Москвы по Московской (90 километров), Тверской (253 км), Новгородской (233 км) и Ленинградской (75 км) областям. При этом она будет проложена в обход всех населенных пунктов. Ввести трассу в эксплуатацию планируется в 2018 году к началу Чемпионата мира по футболу.

Сергей Собянин заявлял, что новая трасса М11 Москва – Санкт-Петербург – это "мегапроект, который существенно улучшит качество жизни в самом густонаселенном и экономически успешном регионе России – Москве и Подмосковье".