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Город

13 марта 2017, 15:19

Дороги в Москве промоют специальным шампунем после зимы

дороги городское хозяйство парки и пешеходные зоны

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Столичные дороги промоют специальным шампунем после зимы. Об этом журналистам сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что колонны поливомоечных машин в сопровождении экипажей ДПС начнут промывку дорог утром во вторник, 14 марта. Специальным средством обработают проезжие части, остановки общественного транспорта, площади, внутридворовые проезды и тротуары с асфальтовым, асфальтобетонным и плиточным покрытием.

Заммэра добавил, что спустя два часа после обработки дорог шампунем, средство смоют водой.

"Первая в этом сезоне промывка дорог – это традиционная процедура перед началом летнего сезона, которая способствует удалению с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутных, масляных пятен, следов от шин", – пояснил Бирюков.

Уборка города после зимы


Приводить в порядок улицы начали еще в начале марта, когда установилась теплая погода. В Москве очищают дороги, тротуары, дворы, парковочные карманы, территории транспортно-пересадочных узлов, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы.

Также коммунальщики продолжают чистить надземные и подземные пешеходные переходы, тоннели, мостовые сооружения, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, объекты рекламы, светофоры, дорожные и домовые знаки и витрины.

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