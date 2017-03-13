Дороги в Москве промоют специальным шампунем после зимы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Столичные дороги промоют специальным шампунем после зимы. Об этом журналистам сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что колонны поливомоечных машин в сопровождении экипажей ДПС начнут промывку дорог утром во вторник, 14 марта. Специальным средством обработают проезжие части, остановки общественного транспорта, площади, внутридворовые проезды и тротуары с асфальтовым, асфальтобетонным и плиточным покрытием.

Заммэра добавил, что спустя два часа после обработки дорог шампунем, средство смоют водой.

"Первая в этом сезоне промывка дорог – это традиционная процедура перед началом летнего сезона, которая способствует удалению с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутных, масляных пятен, следов от шин", – пояснил Бирюков.