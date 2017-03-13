Дороги в Москве промоют специальным шампунем после зимы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Столичные дороги промоют специальным шампунем после зимы. Об этом журналистам сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Бирюков отметил, что колонны поливомоечных машин в сопровождении экипажей ДПС начнут промывку дорог утром во вторник, 14 марта. Специальным средством обработают проезжие части, остановки общественного транспорта, площади, внутридворовые проезды и тротуары с асфальтовым, асфальтобетонным и плиточным покрытием.
Заммэра добавил, что спустя два часа после обработки дорог шампунем, средство смоют водой.
"Первая в этом сезоне промывка дорог – это традиционная процедура перед началом летнего сезона, которая способствует удалению с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутных, масляных пятен, следов от шин", – пояснил Бирюков.
Уборка города после зимы
Приводить в порядок улицы начали еще в начале марта, когда установилась теплая погода. В Москве очищают дороги, тротуары, дворы, парковочные карманы, территории транспортно-пересадочных узлов, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, объектам социальной сферы.
Также коммунальщики продолжают чистить надземные и подземные пешеходные переходы, тоннели, мостовые сооружения, шумозащитные экраны, барьерные ограждения, объекты рекламы, светофоры, дорожные и домовые знаки и витрины.