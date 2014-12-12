Никаких решений о платном въезде в Москву властями не принималось – Собянин

Правительство Москвы не принимало решения о платном въезде в город

Столичные власти не принимали решения о введении платного въезда в Москву, заявил Сергей Собянин "Комсомольской правде".

"Данная тема давным-давно обсуждается. Многие столицы и крупные города ввели платный въезд. Но в Москве мы всерьез его никогда не обсуждали", - сказал мэр. Также Собянин подчеркнул, что основные решения для улучшения дорожной ситуации - это развитие общественного транспорта и расширение зоны платной парковки.

Ранее мэр заявлял, что заявления о плате за въезд в столицу – газетная утка. "Считаю, что в нынешней непростой ситуации, когда падают доходы населения, по крайней мере, не так бурно растут, как в предыдущие годы, такие решения принимать чрезвычайно сложно и проблемно", - отметил он.

Также руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов сообщал, что московское правительство не принимало решения о платном въезде в город. По его словам, платный въезд является лишь одним из способов оптимизации дорожного движения, который обсуждается наравне с другими вариантами. Заммэра также отметил, что для проекта о платном въезде в столицу пока нет законодательной базы.

Ранее РБК со ссылкой на неназванные источники распространил информацию о введении со следующего года платы за проезд по МКАД и Третьему транспортному кольцу. Стоимость поездки, по данным издания, будет составлять около 200 рублей. В дептрансе эту информацию не подтвердили, объяснив, что ни места для введения платного проезда, ни тарифы, ни сроки пока не определены.