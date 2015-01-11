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11 января 2015, 17:41

Сергей Собянин поручил коммунальщикам круглосуточно очищать дороги от снега

дороги благоустройство улицы Петр Бирюков дворы снег Сергей Собянин

Фото: ТАСС / Зураб Джавахадзе

Сергей Собянин в воскресенье, 11 января, поручил коммунальным службам столицы в ближайшие дни после новогодних праздников работать в круглосуточном режиме. Это связано с сильными снегопадами.

"В ближайшие дни ожидаются интенсивные снегопады, прошу работать в круглосуточном режиме", - сообщил мэр Москвы. Контролировать работы будет заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что в период новогодних праздников коммунальщикам пришлось перейти на усиленный режим работы. Аварий в системах тепло-, энерго-, водо- и газоснабжения не произошло.

По словам заммэра, из-за снегопадов к дополнительной уборке улиц был привлечен ряд компаний, в том числе "Гормост", МОЭК и "Мосводосток". Они убирают 180 улиц в центральной части города.

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Напомним, что 11 января последствия снегопада в столице ликвидируют 15 тысяч единиц спецтехники, в том числе четыре тысячи самосвалов. За сутки в Москве на снегосплавные пункты вывезено 420 тысяч кубометров снега, а с начала зимнего сезона - 6,45 миллионов кубометров.

Как ранее сообщало M24.ru, в последний день новогодних каникул столичный регион оказался под влиянием очередного атлантического вихря, который вызвал осадки.

Снегопады идут в столице уже несколько дней, за это время в городе выпало около половины январской нормы осадков.

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