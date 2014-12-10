Трассу "Москва - Нижний Новгород" обработают новыми реагентами

Фото: ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Более 150 километров федеральной трассы "Москва-Нижний Новгород" этой зимой впервые обработают увлажненными хлоридами, сообщает пресс-служба Росавтодора. По словам дорожников, это наиболее эффективные и экономически оправданные материалы для борьбы с гололедом.

Это пилотный проект, так как обрабатывать проезжую часть реагентами планируют только на участках автодороги с высокой интенсивностью движения.

По сравнению с песко-соляными смесями, используемыми на дорогах для снижения рисков ДТП, увлажненные хлориды имеют ряд преимуществ. Они быстрее вступают в химическую реакцию с гололедом, ускоряя его плавление, не развеиваются ветром и сохраняют свою эффективность при низкой температуре. Это позволяет избежать аварий.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что Москва впервые закупит дорожные реагенты сразу на три года - 2014-2016 годы, а не на один зимний сезон. По словам руководителя департамента ЖКХ и благоустройства Андрея Цыбина, закупка на более длительный период нужна, чтобы избежать издержек из-за роста цен на соли.

За три года в Москве для нужд коммунального хозяйства закупили около 14 тысяч единиц новой техники. Таким образом, столичные коммунальщики готовы даже к самым сильным снегопадам.

В настоящее время к работе подготовили 56 стационарных и 149 мобильных снегосплавильных пунктов, которые во время сильных снегопадов могут перемещаться по городу и плавить снег на месте.