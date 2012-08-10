Боровицкие ворота Кремля закрыли для проезда до 18 августа

ИТАР-ТАСС

Боровицкие ворота Московского Кремля будут закрыты до 18 августа в связи с ремонтом, передает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.

"В связи с проведением дополнительных работ по ремонту брусчатого покрытия, Боровицкие ворота Московского Кремля будут закрыты для проезда транспортных средств до 5 часов утра 18 августа 2012 года", - говорится в сообщении ФСО.

Ранее сообщалось, что Боровицкие ворота будут закрыты с 4 по 13 августа.

На время закрытия въезд транспортных средств на территорию Кремля и выезд будут осуществляться через Спасские ворота.