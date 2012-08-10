В ходе реконструкции Ленинградское шоссе расширят до 10 полос

ИТАР-ТАСС
Градостроительно-земельная комиссия Москвы утвердила проект планировки Ленинградского шоссе на участке от МКАД до дороги на "Шереметьево".
Предполагается, что после реконструкции Ленинградка получит запас пропускной способности 25-30%, сообщает Москомстройинвест.
В планах строителей, помимо расширения проезжей части с шести до десяти полос, организация выделенных и переходно-скоростных полос. Протяженность "выделенок" в обе стороны составит 11 километров.
В проекте предусмотрено строительство двух развязок и двух путепроводов через Октябрьскую железную дорогу. Так, для движения транспорта от МКАД предусмотрен путепровод в 6 полос с правой стороны от существующего. Для движения к МКАД путепровод в 4-6 полос построят на старом месте.
Одновременно будут построены боковые проезды с развязками и въездами в жилые микрорайоны.
Реконструировать планируется и прилегающую уличную сеть. В частности, будут расширены улицы Дружбы, Репина, Маяковского, Куркинское, Машкинское и Новосходненское шоссе. Будет оптимизировано светофорное регулирование по улице 9 мая и Юбилейному проспекту.
Запланировано также формирование транспортно-пересадочного узла "Химки-2" – здесь будут построены перехватывающие парковки с подъездами со стороны Ленинградского, Международного и Новосходненского шоссе.
Для безопасности транспорта и пешеходов установят центральную разделительную полосу с барьерным ограждением. Кроме того, предусмотрено устройство шумозащитных стенок.
Как отмечают в Москомстройинвесте, в зону строительных работ на Ленинградке не попадают природные территории, они останутся без изменений.
Напомним, реконструкцию Ленинградского шоссе до аэропорта "Шереметьево" планируется завершить к концу 2013 года.
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