Движение на Солянке ограничили до 14 апреля

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный транспортный комплекс продлил сроки ограничения движения на дорогах в центре Москвы из-за ремонта водопроводных магистралей, сетей и вводов, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Так, в районе первого дома на улице Солянка движение по первой полосе будет запрещено до 14 апреля 2016 года.

Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

На участке между 7 и 9 домами по улице Садово-Сухаревская до 24 апреля 2016 года в круглосуточном режиме будет перекрыта первая полоса.

Фото: пресс-служба транспортного комплекса Москвы

Напомним, в связи с ремонтными работами до 19 апреля также перекрыто движение на участке Кривоколенного переулка. Также до 14 июня на улице Николоямская от дома 47 до дома 54 круглосуточно закрыт проезд по одной полосе в каждом направлении.