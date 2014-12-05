Заторы на магистралях столицы вечером в пятницу достигли 9 баллов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Заторы на столичных магистралях вечером в пятницу достигли 9 баллов из 10 возможных.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", крупное затруднение протяженностью более 17 километров зафиксировано в южной части внешней стороны МКАД, от Калужского до Каширского шоссе. На внутренней стороне московской кольцевой наблюдается затор длиной свыше 15 километров от Рязанского проспекта до Каширского шоссе.

Пробка длиной почти 20 километров образовалась на внешней стороне кольцевой от поселка Мосрентген до 24-го километра МКАД.

Стоит практически вся внутренняя сторона ТТК. Свободно проехать можно от Рижской эстакады до пересечения с шоссе Энтузиастов. На внешней стороне относительно свободен участок от Волгоградского проспекта до Нижегородской улицы, а также от Нижней Масловки до Звенигородского шоссе.

На внешней и внутренней стороне Садового кольца свободных участков практически не наблюдается.

Кроме того, заторы образовались на Бульварном кольце. Пробки наблюдаются и на основных вылетных магистралях при движении в сторону области.

Шоссе Энтузиастов стоит от ТТК до МКАД, Затруднения есть на Ленинском и Волгоградском проспектах, а также проспекте Мира и Ленинградском шоссе, в районе пересечения с МКАД.

Напомним, накануне заторы на дорогах Москвы также достигли 9 баллов.