Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

05 декабря 2014, 19:04

Заторы на магистралях столицы вечером в пятницу достигли 9 баллов

дороги Яндекс дорожная ситуация заторы трафик

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Заторы на столичных магистралях вечером в пятницу достигли 9 баллов из 10 возможных.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", крупное затруднение протяженностью более 17 километров зафиксировано в южной части внешней стороны МКАД, от Калужского до Каширского шоссе. На внутренней стороне московской кольцевой наблюдается затор длиной свыше 15 километров от Рязанского проспекта до Каширского шоссе.

Пробка длиной почти 20 километров образовалась на внешней стороне кольцевой от поселка Мосрентген до 24-го километра МКАД.

Стоит практически вся внутренняя сторона ТТК. Свободно проехать можно от Рижской эстакады до пересечения с шоссе Энтузиастов. На внешней стороне относительно свободен участок от Волгоградского проспекта до Нижегородской улицы, а также от Нижней Масловки до Звенигородского шоссе.

На внешней и внутренней стороне Садового кольца свободных участков практически не наблюдается.

Кроме того, заторы образовались на Бульварном кольце. Пробки наблюдаются и на основных вылетных магистралях при движении в сторону области.
Шоссе Энтузиастов стоит от ТТК до МКАД, Затруднения есть на Ленинском и Волгоградском проспектах, а также проспекте Мира и Ленинградском шоссе, в районе пересечения с МКАД.

Напомним, накануне заторы на дорогах Москвы также достигли 9 баллов.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать