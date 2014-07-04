Эксперты предложили расширить проезжую часть на Шереметьевском шоссе

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В Подмосковье общественники проинспектировали ситуацию дорожного движения на транспортом узле в районе Шереметьевского шоссе, сообщает в пятницу, 4 июля, пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. По их мнению, есть три этапа решения проблемы дорожной ситуации на трассе.

"Мы выделили три этапа решения проблемы на этом участке. На светофорном объекте, который находится на транспортном узле необходимо установить две стрелки (поворот направо) и две кнопки по требованию, на пешеходном переходе - перенастроить контроллер. Мы также предлагаем расширить проезжую часть за счет обочины. Это увеличит пропускную способность шоссе. Кроме того, необходима реконструкция Нового шоссе", - пояснил лидер общественной организации "Автомобилисты Подмосковья" Геннадий Богданов.

Отметим, что транспортный узел в районе Шереметьевского шоссе важен для автомобилистов. После запуска Хлебниковской эстакады на данном участке велика вероятность появления большего скопления автомобилей и возникновения пробок.