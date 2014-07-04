С 4 июля изменится схема движения на Боровском шоссе

С 4 июля меняется схема движения на Боровском шоссе. Это связано со строительством станции "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии метро. Левый поворот с шоссе на улицу Шолохова отменен.

С сегодняшнего дня нельзя проехать по Боровскому шоссе на отрезке от улицы Шолохова до Чоботовской. Движение перенаправлено на дублер магистрали, который планируется расширить.

Станцию "Новопеределкино" планируется открыть к 2017 году.

Напомним, в будущем году запланирована сдача участка Калининской линии от "Третьяковской" до "Делового центра". Дальше "желтая ветка" пойдет на юго-запад - в Солнцево и Ново-Переделкино.

Планируется проложить линию метрополитена вдоль Мичуринского проспекта и Боровского шоссе. В районе Солнцево от Попутной улицы до 9-й Чоботовской аллеи строящаяся ветка пройдет через участок промзоны "Солнцево".