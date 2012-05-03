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Город

03 мая 2012, 13:22

Столичные власти откажутся от "заплаток" на дорогах

дороги мэр Москвы асфальт Петр Бирюков ремонт ремонт дорог Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти планируют отказаться от дорожных "заплаток", сообщает Интерфакc.

"В 2011-м было отремонтировано 24 миллиона квадратных метров дорожного полотна - это треть всех московских дорог. За предыдущие годы ремонтировалось по 9-10 миллионов квадратных метров, то есть тогда мы вышли на восьмилетний цикл ремонта дорог. Даже в Европе дороги не выдерживают такого темпа эксплуатации как в Москве. Мы приняли решение перейти на трехлетний цикл работ. Это означает, что мы каждый год должны треть дорог полностью ремонтировать", - заявил мэр Москвы в ходе осмотра одного из участков Симоновского вала, на котором в данный момент ведутся работы по восстановлению асфальтового покрытия. Сергей Собянин отметил, что этот план подразумевает отказ от локальных "ямочных" ремонтов.

Градоначальник также пообщался с рабочими и пожелал им успехов. При этом его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что уже второй год в столице применяется новая методика укладки дорог и используются новые асфальто-битумные смеси.

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