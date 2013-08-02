Избавить столицу от пробок помогут новые вылетные магистрали

Новые вылетные магистрали помогут избавить столицу от пробок

Чтобы избавиться Москву от пробок, необходимо построить вылетные магистрали, считает руководитель проекта "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Москва FM".

"Необходимо сделать вылетные трассы, чтобы дорога уходила за 300 километров от Москвы, а в Подмосковье, в пределах 50 километров от МКАД, их сделать шире, чтобы обеспечить нормальное движение", – утверждает Крохмаль.

По его словам, нужны хорды, которые будут пересекать эти вылетные магистрали из Москвы, а "стыковочные узлы" можно убрать за город, потому что движение там будет разгружено.

Крохмаль отметил, что исторически "дорожные кольца" строили в оборонительных целях. Достаточно было перекрыть дорогу, и враг не мог пройти. Это была самая удобная оборонительная система. Однако сейчас это сильно мешает движению машин.

Напомним, что четвертое транспортное кольцо планируют заменить на три новые хордовые магистрали. Они будут пересекаться между собой, и иметь выходы на МКАД. Кроме того, к концу этого года будет готова концепция транспортного каркаса Новой Москвы, рассчитанная до 2035 года.