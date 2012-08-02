Московские дороги стали поливать каждые два часа

ИТАР-ТАСС

Московские коммунальщики стали поливать дороги каждые два часа в связи с установившейся в столице жарой, сообщает РИА Новости.

Улицы и тротуары поливают каждые два часа по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, пояснил журналистам в четверг заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, полив производится разбрызгивателями вверх, что улучшает климатическую и экологическую ситуацию в городе.

Жаркая погода установилась в столичном регионе еще на прошлой неделе, а на этой она только усилила свое влияние - температура воздуха в городе достигает плюс 30 градусов.