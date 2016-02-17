Форма поиска по сайту

17 февраля 2016, 19:02

Спорт

Российского велогонщика дисквалифицировали за допинг

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский велогонщик Петр Игнатенко дисквалифицирован на 3 года и 9 месяцев за употребление допинга. Положительный результат дала проба, взятая у него в апреле прошлого года, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов.

Таким образом, все результаты, показанные Игнатенко с марта прошлого года, будут аннулированы.

Срок дисквалификации спортсмена истекает 7 марта 2019 года.

Ранее 27-летний спортсмен выступал за российскую команду "Катюша". Впрочем, особых достижений у Игнатенко не было, лучшим результатом стало пятое место на "Туре Лангкави" в 2014 году.

Отметим, что велоспорт – едва ли не самый "допинговый" из всех видов спорта на планете. В употреблении запрещенных препаратов в свое время был уличен даже легендарный американский велогонщик Лэнс Армстронг. Более того, суд установил, что Армстронг создал целую преступную группировку, заставлявшую других гонщиков использовать допинг.

допинг дисквалификации велогонщики новости спорта

