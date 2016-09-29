Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября 2016, 17:41

Город

Кирпичную пятиэтажку середины прошлого века отремонтируют в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Согласован проект капитального ремонта дома в Щукинском районе СЗАО, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. Благодаря государственной экспертизе стоимость проекта была снижена на 20,7 процентов от заявленной.

В четырехсекционном кирпичном доме 1955 года по адресу: улица Расплетина, дом 13 – отремонтируют фасады, кровлю, балконы, чердаки и подвалы. Кроме того, строители проведут ремонт цоколя и балконных плит, кирпичной кладки и козырьков над входом. Строительные конструкции будут покрыты огне-биозашитным составом.

Не обойдется здесь и без замены коммуникаций – в ходе работ в доме полностью поменяют освещение, системы отопления, водоснабжения, канализацию, водопровод и электропроводку.

дома старые дома капремонт строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика