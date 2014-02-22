В Озерском районе Подмосковья восстановили холодное водоснабжение

Фото: ИТАР-ТАСС

В жилые дома Озерского района Подмосковья вернулась холодная вода, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС по Московской области. Водоснабжение было восстановлено в 19:24.

Напомним, что ранее в районе без холодной воды остались 1,7 тысяч человек, 350 из которых - дети. Под отключение попало 12 жилых домов разной этажности.

Воды не было в домах № 8, 9, 12, 13, 14 микрорайона № 1 и дома № 3, 4, 5, 6, 7, 36, 37 микрорайона № 2. Социально значимые объекты под отключение не попали.