Двенадцать домов в Подмосковье остались без холодной воды

В субботу, 22 февраля, 12 жилых домов в Озерском районе Московской области остались без холодной воды. В домах проживают 1700 человек, 350 из них – дети.

Сообщение об отключении воды на пульт оперативного дежурного поступило в 09.30. Социально значимые объекты под отключение не попали.

"Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8 (499) 743-02-72, а также по телефону спасения - 01, с мобильного – 112", - отметили в ГУ МЧС по Московской области.

На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады.