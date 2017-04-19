Форма поиска по сайту

19 апреля 2017, 12:36

Город

Жилой дом построят на месте двух пятиэтажек в Хамовниках

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Жилой дом с подземным паркингом построят в районе Хамовники. Проект строительства одобрил Архитектурный совет, сообщает Агентство "Москва".

Новое сооружение появится во 2-м Неопалимовском переулке, владение 3, на месте двух существующих пятиэтажных зданий, построенных в начале XX века и не представляющих исторической ценности.

Высоту нового здания увеличат на 4,5 метра. Дом будет выполнен из камня, в стилистике и пропорциях, близких к существующему объекту.

Концепцию дома разработало бюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры".

