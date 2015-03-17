По московским меркам: Столичное здание с самым большим количеством входов

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. По рабочим дням мы публикуем информацию о "самых" местах города.

Какая станция московского метро – самая северная? А какая – самая первая? Какая станция – самая неглубокая? Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".

В столице есть два претендента на первое место в рейтинге зданий с самым большим количеством дверей. Один из них – спортивный комплекс "Олимпийский", расположенный по адресу: Олимпийский проспект, 16, строение 1. "Олимпийский" имеет 39 входов.

Спортивный комплекс был построен к XXII Олимпийским играм, которые проходили в Москве в 1980 году. Здание является достопримечательностью столицы. Оно также считается самым крупным среди крытых спортивных сооружений Европы. Главная арена "Олимпийского" вмещает примерно 30 тысяч зрителей. Сооружение объединяет две постройки – бассейн и стадион.

На сцене спортивного комплекса выступали именитые исполнители, такие как: группа "Кино", Пол Маккартни, Pink Floyd, Рианна и многие другие. В "Олимпийском" проходят крупные спортивные соревнования, например: чемпионаты Европы и мира по боксу, плаванию, легкой атлетике.

Второе здание с таким же количеством дверей находится в районе метро "Беляево" на площади Мартина Лютера Кинга. Его точный адрес – улица Профсоюзная, 104. Кроме жилых квартир в этом доме расположены финансовые и медицинские центры, кафе, бары и рестораны.

Найти мирового лидера по количеству дверей не удалось, однако известны рекордсмены на территории России. Например, торговый комплекс в Новороссийске, построенный по адресу: Бирюзова, 3. Он имеет 84 входа и объединяет корпуса и павильоны, в которых находится около 170 различных организаций.

Еще один интересный пример – в городе Находка: торговый дом площадью в 300 метров на улице Малиновского. Из-за своей формы это сооружение получило неофициальное прозвище "Китайская стена". В здании 53 двери.