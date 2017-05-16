Что построят в моем районе: жилой комплекс с детским садом в СВАО

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Жилой и общественно-деловой комплекс с автостоянкой появится на северо-востоке столицы. Проект согласовали в Москомэкспертизе, сообщает Агентство "Москва".

Объект построят на Алексеевской улице. Комплекс представляет собой 11-секционное здание переменной этажности в 5-9-15-19 этажей с жилыми помещениями, а также офисами, кафе, детсадом и двухуровневой подземной автостоянкой. Запроектировано 386 квартир разной конфигурации и площади – от однокомнатных до шестикомнатных.

Входные группы в жилую часть комплекса расположатся и со стороны улицы, и с внутреннего двора.

Детсад рассчитан на 125 мест, в нем будет пять групп. В нем оборудуют групповые ячейки, физкультурный зал, компьютерный класс, кабинет рисования, музыки и медицинский блок. В составе детсада появятся теневые навесы с групповыми площадками для игр.

Прилегающую территорию комплекса благоустроят: появятся пешеходные зоны, места отдыха, детские и спортивные площадки.