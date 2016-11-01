Высотка на "Юго-Западной" будет достроена

Фото: wikimedia.org

Восстановление высотки на Юго-Западной обрадует местных жителей. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил кандидат социологических наук, полевой интервьюер РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

К 2021 году власти планируют достроить один из самых известных столичных долгостроев – учебно-деловой центр "Зенит", расположенный рядом с главным зданием Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте. На эти цели собираются выделить 8,7 миллиарда рублей из государственного бюджета.

"Горожане будут рады восстановлению советской высотки на "Юго-Западной". В простонародье это здание называется "стеклянным зубом" и выглядит очень плачевно. Однако сама по себе постройка очень красивая и, я думаю, ее восстановление будет плюсом для всех: и для горожан, и для сотрудников РАНХиГС", – отметил эксперт.

"Сотрудники РАНХиГС надеются, что назначение этой постройки останется прежним: после восстановления это будет учебно-деловой или научно-исследовательский центр", – добавил Дмитрий Рогозин.

Согласно документации, восстановление советской высотки рядом с учебным заведением должно улучшить архитектурный облик города и решить проблему дефицита площадей академии в столице.