Официальный курс евро упал ниже 65 рублей

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Центробанк установил официальный курс евро на 31 июля на уровне 64 рублей 65 копеек, европейская валюта потеряла в цене 1 рубль 34 копейки, сообщается на сайте регулятора.

Доллар в свою очередь подешевел на 78 копеек до 58 рублей 99 копеек.

Укрепление рубля происходит второй день подряд на фоне решения Центробанка приостановить покупку валюты для пополнения золото-валютных резервов.

Накануне евро также подешевел на 63 копейки, а доллар – на 45 копеек.

При этом во вторник курсы валют обновили максимальные значения за последние несколько месяцев. Во время торгов на Московской бирже евро взлетел до 67,04 рубля впервые с 11 марта. Доллар достиг 60,55 рубля, прибавив 90 копеек.