29 сентября 2014, 14:28

Экономика

Официальный курс евро вырос до 49,95 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на вторник, 30 сентября, вырос на 61,54 копейки и составил 49,95 рублей. В то же время курс доллара поднялся на 66,23 копейки - до 39,38 рублей

Напомним, что курс евро на Московской бирже в понедельник, 29 сентября, превысил 50 рублей. В ходе торгов европейская валюта возросла в цене на 51 копейку. Отметим, что впервые с апреля 50-рублевый порог евро превысил 16 сентября. Сообщалось, что повышение курса в том числе связано с введением новых санкций Евросоюза и США в отношении России.

В то же время официальный курс доллара вырос на 32 копейки. Таким образом он обновил свой исторический максимум, достигнув отметки 39,5 рублей.

