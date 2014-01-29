Форма поиска по сайту

29 января 2014, 18:37

Экономика

Курс евро достиг 48 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Впервые в истории курс евро достиг отметки в 48 рублей.

Как сообщает агентство "Прайм", стоимость европейской валюты поднялась с 47,47 рублей до 48,02 в ходе торгов на Московской бирже. Также поднялся и доллар – с 34,75 до 35,22 рубля.

Увеличилась и стоимость бивалютной корзины – теперь она оценивается в 40,97 рублей, что на 50 копеек больше вчерашнего результата.

Напомним, курс рубля еще на прошлой неделе значительно упал и к доллару и к евро. Тогда же европейская валюта установила исторический рекорд. Причем эксперты полагают, что иностранная валюта продолжит расти.

При этом экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский считает, что за ростом последует спад и в ближайшие дни курс евро ослабеет по отношению к российской валюте.

доллар евро Московская биржа

Главное

