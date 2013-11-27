Форма поиска по сайту

27 ноября 2013, 19:41

Экономика

Курс евро на бирже впервые за четыре года возрос до 45 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 18.25 мск вырос на 30 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов во вторник и составил 45 рублей. Такой отметки единая европейская валюта достигла впервые с декабря 2009 года.

Также возросли курс американского доллара и стоимость бивалютной корзины. Доллар вырос на 17 копеек - до 33 рублей 11 копеек. Бивалютная корзина подорожала на 22 копейки и составила 38,45 рубля, обновив свой максимум с августа 2009 года.

"Ускоренный рост европейской валюты обусловлен укреплением евро к доллару на международном валютном рынке и ожиданиями по росту спроса на европейские товары со стороны россиян перед новогодними праздниками", - цитирует ИТАР-ТАСС валютного аналитика Антона Захарова.

По его словам, продажа рубля в настоящее время происходит на фоне снижения спроса на активы стран с развивающейся экономикой. Это обусловлено некоторыми опасениями инвесторов в связи с возможным началом сокращения программы количественного смягчения в США в декабре, отметил Захаров.

Между тем Центробанк России на 28 ноября установил следующие курсы двух ведущих мировых валют: доллар - 33 рубля, евро - 44 рубля 83 копейки.

