Курс евро на торгах поднялся выше 70 рублей

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 70 рублей, сообщается на сайте ММВБ.

Максимальное значение на 11:30 составило 70,12 рубля, минимальное – 69,23 рубля.

Курс доллара почти достиг отметки в 66 рублей – максимум на торгах составил 65,93 рубля. Минимум для американской валюты составил 65,15 рубля.

Официальный курс валют на 23 ноября составляет 64,86 рубля за доллар и 69,33 рубля за евро. Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть: стоимость фьючерса на Brent опустилась до 43,77 доллара за баррель.