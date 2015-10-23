Центробанк снизил курс евро на 2,3 рубля, а курс доллара на 86 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России установил официальные курсы валют на выходные и понедельник. Доллар подешевел на 86 копеек, евро потерял в стоимости 2 рубля 29 копеек, следует из данных регулятора.

Так, доллар теперь стоит 61 рубля 92 копеек. Стоимость евро составляет 68 рубль 79 копеек за единицу европейской валюты.

Отметим, курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал на 89 копеек до до 68,64 рубля. Это минимальный уровень европейской валюты с конца августа.

Курс доллара отступил до 61,85 рубля, потеряв 70,3 копейки к уровню предыдущего закрытия.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия выберется из кризиса к весне 2016 года. По его словам, за первые три квартала ВВП России упал на 3,8 процента по сравнению с прошлогодним периодом. По итогам года спад прогнозируется на уровне 3,8-3,9 процента.