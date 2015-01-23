Курс доллара упал на 2 рубля, евро - почти на 4 рубля

Центробанк понизил курс евро почти на 4 рубля

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 24 января, упал на 2 рубля и составил 63,39 рубля. Курс евро снизился на 3 рубля 86 копеек - до 71,9 рубля, сообщается на сайте ЦБ.

Укрепление рубля происходит на фоне роста цен на нефть. В ходе торгов в пятницу баррель марки Brent подорожал почти на один процент - до 49,43 долларов.

Ранее первый замглавы ЦБ Ксения Юдаева отмечала, что Центробанк рассчитывает на стабилизацию стоимости нефти и курса рубля и не ожидает дальнейшего "драматического изменения котировок".

"Понятно, что основное снижение все-таки произошло, и то же самое, видимо, касается нашего валютного курса. Основная динамика уже пройдена и в ближайшее время будет происходить стабилизация в первом - начале второго квартала, потом движение к более равновесному уровню", - сказал Юдаева.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого ЦБ поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.