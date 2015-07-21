ЦБ поднял официальные курсы доллара и евро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк повысил курсы доллара и евро, сообщается на официальном сайте регулятора.

Доллар снова стоит выше 57 рублей – курс вырос на 17 копеек с 56,83 рубля. Евро подорожал на семь копеек, с 61,69 до 61,76 рубля.

Утром 21 июля курс доллара на бирже составлял 56,94 рубля. Европейская валюта при этом стоила 61,07 рубля.

Накануне официальные курсы доллара и евро упали. Курс доллара снизился до 56, 83 рубля, что на 0,87 копейки ниже предыдущего показателя. Европейская валюта снизилась на 22,5 копейки – до 61,69 рубля.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявлял, что курс рубля находится в районе фундаментального значения в 55 рублей за доллар и колеблется в пределах плюс-минус три рубля.