Евро подешевел на 21 копейку, доллар – вырос до 56,95 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс евро, установленный Центробанком на пятницу, снизился на 21,45 копейку до 62,18 рубля. Американская валюта наоборот подорожала на 28,62 копейки и стоит 56,95 рубля, отмечается на сайте регулятора.

При этом стоимость бивалютной корзины выросла по сравнению с показателем на четверг на 6 копеек и составила 59,31 рубля.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что курс рубля находится вблизи фундаментального значения в 55 рублей за доллар и колеблется в пределах плюс-минус три рубля.

"Это естественное значение рубля, связанное с состоянием платежного баланса страны", – уверен Улюкаев.