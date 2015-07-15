Форма поиска по сайту

15 июля 2015, 13:01

Экономика

Центробанк снизил курсы доллара и евро

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк снизил курсы доллара и евро, сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на четверг, 16 июля, установленный Банком России, понизился а 31,32 копейки, до 56,66 рубля. Курс европейской валюты снижен на 22,53 копейки — до 62,39 рубля.

Ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что курс рубля находится вблизи фундаментального значения в 55 рублей за доллар и колеблется в пределах плюс-минус три рубля.

"Это естественное значение рубля, связанное с состоянием платежного баланса страны", – уверен Улюкаев.

