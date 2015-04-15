Валютный навар: сколько нужно отдать государству за проданные доллары и евро

Фото:ТАСС/Николай Галкин

Дмитрий Медведев поручил Минфину разработать возможность взимать подоходный налог с валюты, проданной по более высокому курсу, чем она была куплена. Экономический обозреватель M24.ru. Константин Цыганков объясняет, сколько по правилам уже сейчас надо платить государству, если продаешь валюту и почему пока этот налог не взимают.

Уж сколько раз твердили миру – не занимайтесь мелкими спекуляциями. В частности, если вам пришло в голову купить доллары, чтобы продать их через неделю-две и получить хороший (по вашему мнению) навар, то подумайте об этом еще раз. И откажитесь от этой идеи. Может быть она, как и все идеи быстро и легко заработать денег, неплохая, только о последствиях никто и никогда не думает.

Вспомните, в декабре прошлого года президент России попросил ЦБ и правительство провести "жесткие скоординированные действия, чтобы отбить охоту у так называемых спекулянтов играть на колебаниях курса". Да, да, это про вас, уважаемые граждане, которые бросились покупать в прошлом году доллары и евро "на все". И ладно бы, если эта валюта перекачивала на банковские счета под высокие проценты. Так нет же. Все ждали, когда она вырастет еще, чтобы продать дороже. А те, кто не успел этого сделать, обвинили во всех смертных грехах моих коллег экономистов и журналистов (меня в том числе), что мы не уведомили их за полгода о точном времени разворота курса. Что это, как не спекуляция? Она родимая.

Но возникает логичный вопрос: как же намекнуть нашему брату, что "это не наш метод", или хотя бы, как заставить спекулянта-недоучку поделиться с государством. Ответ простой – подоходный налог и НДФЛ. Многие из вас, спекулянтов тут же закатят истерику, мол, как же так, ведь президент обещал, никаких новых налогов! А кто сказал, что это будет новый налог? Как говорил Доктор Ватсон, "очевидно, мой друг, что вы мало читаете".

20 февраля сего года Минфин России опубликовал письмо № 03-04-06/8370, где черным по белому написано "согласно пункту 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах". Чуть ниже идет продолжение со ссылками на соответствующие пункты закона и НК (пропущу, чтобы не перегружать информацией): "иностранная валюта признается имуществом, налогообложение доходов при совершении операций с иностранной валютой производится исходя из положений Кодекса, предусмотренных для налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи имущества".

Если бы у человека был переводчик, который умел бы переводить с женского на человеческий и с казенного на русский, жизнь была бы проще. То, что написано в письмо, означает следующее: если вы – физическое лицо и получили доход от продажи валюты, то он облагается подоходным налогом в 13%. Доходом при этом считается сумма продажи, которая будет зафиксирована кассовым узлом банка (справочка из обменного пункта).

То есть, купили вы 10 тысяч долларов 4 декабря, в день, когда президент огласил свое послание, по курсу 54,38. А через две недели продали, но уже по курсу 67,79. Вы будете платить налог с заработанной суммы, а это почти 17,5 тысяч рублей.



Как говорил Чапаев Петьке в моем любимом анекдоте, "но есть нюанс" – если у вас не сохранилась квитанция о первоначальной операции по покупке валюты, то налог вы будете платить налог со всей полученной суммы – 677 900. А налог составит около 90 тысяч. Поэтому либо сохраняйте квитанцию, либо обменивайте валюту онлайн – тогда вся информация об операциях сохранится.

Далее я должен много, долго и занудно рассуждать на тему, что налоги – это наше все, платить их обязан каждый и т.д. и т.п. Но кому это нужно? Этот налог, по большому счету, могли взымать всегда. Но не делали этого, потому что это никому не было нужно. И тут неожиданно завертелась чехарда – сначала Минфин пишет письмо, затем глава Правительства России Дмитрий Медведев поручает министерству подробнее проработать вопрос о взимании налога с продажи валют, а следом еще и заявление главы минфина Антона Силуанова что налоги на валютно-обменные операции граждан вводиться не будут. Последние события так вообще уложились в два дня. Так, что же происходит?

Я практически уверен в том, что пока налог вводить не будут. Для этого объективно не хватает правовой основы, да и механизмы не налажены. Нужно время. Но с другой стороны, несколько месяцев спустя вполне можно получить звонок из налоговой с вопросом, а почему это вы, гражданин хороший, налог то не заплатили с проданных долларов? Не забывайте, что ФНС с прошлого года имеет право доступа к операциями по всем банковским счетам и к операциям без открытия счета (как раз – купля-продажа валюты). И не думайте, что вы такой ловкий, ибо как говорил товарищ Бродский "на каждого месье, есть свое досье".

На всякий пожарный случай, сдайте до конца апреля свою налоговую декларацию. Заполнить ее проще просто – на сайте ФНС скачать бесплатную (неожиданно) программу для ее заполнения и отнести документ в свою налоговую. И спать, как говорится, спокойно, указав там доходы от ваших гнусных, вредящих отечественной экономике, валютных спекуляций.