Где середина: почему резкое укрепление рубля плохо влияет на экономику страны

За последние несколько недель курс рубля к основным валютам значительно вырос. Однако многие эксперты считают, что радоваться рано и это тоже не очень хорошо для российской экономики. Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков объясняет, в чем минусы резкого укрепления рубля.

Когда несколько месяцев назад за один евро давали 100 рублей, все знали – слабый рубль это однозначно плохо! Судите сами – весь импорт, все, что закупается за доллары и евро (а это, по моим подсчетам, в среднем 70% товаров) вырос в цене. Даже то, что производится в России, особенно за счет иностранного сырья на иностранном оборудовании (а что-то и просто так, под шумок), прибавило в цене до 20%. Не будем забывать про санкции, контрсанкции и еще миллиард проблем в отечественной экономике.

Сложно найти тех, кто не помянул незлым тихим словом ЦБ РФ и вообще всех, кто занимается экономикой в стране и допустили такое резкое изменение курса. Точка апогея на валютном рынке пришлась на февраль, когда некоторые обменники продавали евро по 100 рублей, а отдельные категории граждан занимались массовой скупкой валюты на последние сбережения. Однако именно это и стало поворотной точкой – рубль начал постепенно укрепляться (смотри рис.1).





Рисунок 1. Динамика доллара против рубля (по данным Quote.ru)

Можно долго рассуждать, что помогло рублю – действия правительства, меры ЦБ (повышение ставки и валютные интервенции), улучшение геополитической обстановки, или просто сработали рыночные механизмы, но факт остается фактом: рубль начал укрепляться, искать т.н. "новую точку равновесия". Да и вывод все для себя сделали – слабый рубль это плохо и больно.

Но что происходит сейчас? Несколько дней назад мой хороший друг в панике позвонил мне и сказал, что услышал по радио следующую фразу: "Правительство и ЦБ принимают меры против резкого укрепления рубля, которое может навредить экономике страны". У человека случился разрыв шаблонов и когнитивный диссонанс (смотри рис. 2) – два месяца назад слабый руль был враг номер один, а теперь – пожалуйста, сильный рубль стал угрозой для экономики! Как так?





Постараюсь объяснить. Смотрите. Чтобы там не говорили об изменениях в российской экономике, мы как были страной, которая продает сырье, так ею и остались. Продаем мы это сырье в другие страны за доллары и евро. В июле 2014 года баррель нефти стоил 112 долларов (смотри рис. 3). Курс доллара был 33,60. За один баррель мы получали 3760 рублей. В феврале 2015-го нефть упала до 46,60 за баррель, а рубль опустился к цифре 69,65 за доллар. И получается, что за одну бочку черного золота мы стали получать 3245 рублей. Слабый рубль смог компенсировать падение цены нефти, и разницы составила всего 500 рублей. А что сейчас? Нефть стоит $58 (округляю), за один доллар дают 54 рубля (без копеек), и от одного барреля доход сейчас - 3132 рубля. Даже меньше, чем в феврале! Да, это довольно условные значения, но примерную картину они создают.





Рисунок 3: Динамика цен на фьючерсный контракт нефти сорта Brent (по данным Quote.ru)

А как вы думаете, какие значения цены нефти и курса доллара указаны в новом расчете бюджета страны? Бюджет рассчитан из цены нефти 50 долларов за баррель при курсе в 61,50 за единицу американской валюты. Это 3075 за баррель, и проблем пока нет, но любое укрепление рубля и снижение цены нефти – высокий фактор риска для российского бюджета, который, откровенно говоря, и так трещит по швам. Ситуация же с частными экспортерами немного отличается. Дело в том, что наш бизнес отрезан от западных рынков капитала – привлечь кредиты за рубежом нельзя. В России кредиты для корпоративного сектора могут стоить до 25% годовых, что очень дорого для любого бизнеса. Поэтому для экспортера слабый рубль и долларовая выручка – залог выполнения своих кредитных обязательств.

Давайте откровенно – если бы не кризис, если бы не снижение цен на нефть и последовавшие за этим санкции и контрсанкции, об импортозамещении никто бы и не вспомнил. О создании внутреннего конкурентного продукта начинают говорить только тогда, когда импорт становится дорогим или недоступным. Ну правда, получили ли бы наши фермеры и аграрии шанс пробиться на рынок, если бы не санкции и дорогие евро с долларом? Отечественные аналоги не востребованы до тех пор, пока можно достать или дешево купить импортные товары (как промышленного назначения, так и ежедневного потребительского спроса).

Но, когда покупать на западе становится в 2-3 раза дороже, особого выбора у тебя нет. А это - какой-никакой толчок к развитию почти всех отраслей хозяйства. Объективно, нашему вторичному сектору экономики для выхода на мировой уровень номенклатуры и качества нужно еще минимум лет 10. И если рубль укрепится, если доллары и евро станет покупать дешевле, то подешевеет и импорт. А зная нашего брата и его любовь ко всему иностранному, можно будет сказать "прости, прощай" идее импортозамещения. Так что, извините, дорогие, российской экономике и отечественному производителю сильный рубль сейчас не то что вреден, а категорически противопоказан!

И это – только поверхность айсберга. Когда рубль начал падать, Правительство стало стремительно переформатировать отечественную экономику на новые условия. Начинать это делать, правда, нужно было лет 10 назад, но это тема другого разговора. Получается, чтобы в нашей стране появилось что-то кроме нефти, чтобы стали работать заводы и нормально развивались сельское хозяйство с животноводством, нам нужен кризис. И теперь, чтобы эта схема продолжила работать, кризис должен продолжаться. Рубль должен быть слабым. Только тогда россияне не поедут отдыхать за рубеж, а будут тратить свои отпускные на отечественных курортах. Только тогда россияне станут думать о покупке отечественного автомобиля (единственного, на который хватает денег).

Только тогда, мы будем покупать наш, жирный и безвкусный российский сыр, а не импортный генно-модифицированный. Только тогда российская экономика реально сможет хотя бы попытаться скинуть бремя нефтяного донора. Парадокс? Я так не думаю.