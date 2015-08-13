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13 августа 2015, 13:10

Официальный курс доллара упал ниже 64 рублей, евро – до 71,14 рубля

доллар евро курсы валют

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Центробанк снизил официальный курс доллара и евро, сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара упал на 1,02 рубля, с 65,01 до 63,99 рубля. Стоимость евро снизилась на 1,06 рубля, с 72,2 до 71,14 рубля.

Днем ранее валюты резко выросли: доллар тогда прибавил 1,8 рубля, а евро – 2,5 рубля.

Российская валюта теряет в цене на фоне падения стоимости нефти: "черное золото" торгуется в районе 50 долларов за баррель.

Как ранее рассказал m24.ru руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, при коридоре колебания стоимости барреля от 50 до 55 долларов справедливая стоимость доллара – 58–65 рублей".

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Сюжет: Изменение курсов валют

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