Официальный курс доллара упал ниже 64 рублей, евро – до 71,14 рубля

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Центробанк снизил официальный курс доллара и евро, сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара упал на 1,02 рубля, с 65,01 до 63,99 рубля. Стоимость евро снизилась на 1,06 рубля, с 72,2 до 71,14 рубля.

Днем ранее валюты резко выросли: доллар тогда прибавил 1,8 рубля, а евро – 2,5 рубля.

Российская валюта теряет в цене на фоне падения стоимости нефти: "черное золото" торгуется в районе 50 долларов за баррель.

Как ранее рассказал m24.ru руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников, при коридоре колебания стоимости барреля от 50 до 55 долларов справедливая стоимость доллара – 58–65 рублей".