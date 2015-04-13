Как будет меняться курс рубля в ближайшее время – эксперт

Фото: ТАСС/Илья Питалев

В среднесрочной перспективе, то есть в ближайшие несколько лет, рубль будет ослабляться – курс доллара снова может перейти отметку в 60 рублей, считает финансовый омбудсмен РФ, член комитета по финансовым рынкам Госдумы Павел Медведев.

"Если не будет существенных изменений в экономической политике, то ослабляться рубль будет долго", – сказал Медведев M24.ru.

Напомним, что официальный курс евро на вторник вырос на 1,24 рубля и составил 55 рубля 52 копейки. Американская валюта прибавила 1,35 рубля – до 52,42 рубля.

По словам Павла Медведева, последние колебания могли стать реакцией на долгое снижение курса доллара и евро. "Когда курс долго снижается, агенты рынка начинают думать, не пора ли им покупать валюту. В данной ситуации многие начали ее покупать, а потом решили, что зря они это делают и есть надежда, что курс еще опустится. В результате доллар снова подорожал", – сказал эксперт.

Он подчеркнул, что на изменение курсов валют оказывает влияние множество факторов. "Стоимость нефти, конечно же, остается фактором, влияющим на стоимость доллара и евро, но есть и другие факторы, в том числе действия Центробанка", – отметил Медведев.

В частности, по словам эксперта, рынок реагирует на решение Центробанка повысить на 0,5-0,75 процента ставки на аукционах по предоставлению валюты. "Доллар, таким образом, стал чуть более ценной валютой. Рынок на это реагирует", – добавил он.

Ранее M24.ru сообщало, что курс евро в начале сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 2 рубля – до 54,9 рубля. Между тем, доллар утром упал на 1,7 рубля. Однако к полудню обе валюты подорожали – доллар на 1,35 рубля, а евро – на 50 копеек.

Напомним, что начиная с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции. За это время доллар по отношению к нему упал почти на 16 процентов.

Аналитики называют несколько причин. Во-первых, участники финансового рынка поняли, что усиления санкций в ближайшее время не будет.

Не оправдались и пессимистичные ожидания в отношении ВВП – ему пророчили падение на 10 процентов, сейчас говорят всего о трех. Выплатила Россия и валютные кредиты. И, наконец, фиксация цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель.