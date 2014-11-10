Официальные курсы доллара и евро упали почти на два рубля

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Центробанк установил курс доллара и евро на вторник, 11 ноября. Обе валюты подешевели на два рубля - до 45 рублей 89 копеек и 57 рублей 24 копеек соответственно, сообщается на сайте регулятора.

В пятницу, 7 ноября, американская и европейская валюты взлетели до рекордных значений. Курс доллара был установлен на уровне 47 рублей 88 копеек, а евро - 59 рублей 32 копеек соответственно.

Как сообщалось ранее, Центробанк отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. При этом ЦБ не предполагает полностью отказываться от экономического вмешательства в случае угроз для финансовой стабильности страны.

Центробанк пошел на такой шаг для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курсы рубля. Как отмечают в самом ЦБ, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном рынке поможет быстрее адаптироваться экономике к изменениям внешних условий и увеличит ее устойчивость к негативным явлениям на бирже.

Напомним, Банк России заявлял, что готов увеличить валютные интервенции - куплю-продажу иностранной валюты для воздействия на курс национальной валюты. Стоит отметить, что для ограничения темпов падения рубля в течение октября ЦБ провел интервенции на сумму 30 миллиардов долларов США.

При этом резкий рост доллара и евро в Центробанке объяснили ажиотажным спросом на иностранную валюту.