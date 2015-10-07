Евро упал ниже 70 рублей впервые с августа

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс евро впервые с августа упал ниже 70 рублей, сообщается на сайте Московской биржи.

Согласно данным ММВБ, минимум, который дают за евро – 69,74 рубля. Доллар приближается к отметке в 62 рубля. Официальный курс на сегодняшний день составляет 65,09 рубля за американскую валюту и 73,79 рубля за европейскую.

Рубль растет на фоне повышения цен на нефть: стоимость барреля Brent выросла до 52,48 доллара, а котировки фьючерсов на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-Йоркской биржи повысились на 0,82 доллара – до 49,35 доллара за баррель.

На стоимость "черного золота" влияют данные Американского института нефти: там сообщили, что товарные запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,23 миллиона баррелей.