Евро в начале торгов на бирже опустился ниже 68 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс евро на Московской бирже опускался ниже 68 рублей, следует из данных биржи.

По состоянию на 10.25 мск его цена составляла 67,97 рублей. В то же время американская валюта опускалась до 62,6 рублей.

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent по состоянию на 10.57 мск составляла 50,54 долларов за баррель.

Добавим, что на рубль давит снижение ключевой ставки. Регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Однако ведущие экономисты не советуют продавать рубль, поскольку существует большая вероятность того, что российская валюта снова пойдет вверх.