04 августа 2015, 10:35

Доллар и евро падают на открытии торгов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Курсы доллара и евро падают на торгах на Московской бирже, сообщает ММВБ.

Минимум, который дают за доллар – 62,83 рубля, за евро – 68,8 рубля. Максимумы составляют 63,3 и 69,35 рубля соответственно.

Официальные курсы валют, установленные Центробанком на 4 августа, составляют 62,46 рубля за доллар и 68,57 рубля за евро.

Вечером 3 августа на торгах доллар превысил 63 рубля. Среди причин такого роста называют снижение стоимости нефти: она упала до 49,94 доллара за баррель, опустившись ниже отметки в 50 долларов впервые с января.

Утром 4 августа стоимость нефти растет, что сказывается на курсе валют. По состоянию на 10.30 она составляет 49,97 доллара за баррель.

Добавим, что на рубль давит снижение ключевой ставки. Регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

