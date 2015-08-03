Евро установил пятимесячный максимум на биржевых торгах

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс российского рубля упал на старте торгов на Московской валютной бирже. Евро превысил пятимесячный максимум, преодолев отметку в 68 рублей, следует из биржевых данных.

На старте торгов доллар подорожал на 61 копейку до 62 рублей 32 копеек за единицу американской валюты, а евро - на 58 копеек до уровня в 68 рублей 46 копеек.

В последний раз евро стоил больше 68 рублей 5 марта, причем тогда курс европейской валюты следовал "в обратном направлении".

На снижение курса рубля оказывают влияние несколько факторов. Так, сильно снизилась цена на эталонную нефть марки Brent. В настоящее время она стоит немногим более 51 доллара за баррель.

Кроме того, на рубль давит снижение ключевой ставки. Напомним, регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее ранее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, до 12,5 процента – 30 апреля и 15 июня – до 11,5 процента.

Стоит отметить, что решение о снижении ключевой ставки было положительно воспринято большинством экономистов, которые высказались в том плане, что ЦБ решил сделать ставку на рост экономики России в ущерб курсу рубля.