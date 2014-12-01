Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Курсы доллара и евро установили новые рекорды в ходе сегодняшних торгов на Московской международной валютной бирже. Доллар перекрыл отметку в 51 рубль, а евро прибавило в стоимости почти три рубля, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Таким образом, 2 декабря доллар будет официально стоить 51,8 рубля, а евро - 64,44 рубля.

Так "высоко" обе мировые валюты до сих пор не забирались. Предыдущие максимумы стоимости доллара и евро были перекрыты более чем на два процента.

Падение рубля происходит на фоне общего снижения цен на нефть, вызванного отказом стран ОПЕК снизить нефтедобычу. Это решение в буквальном смысле слова обвалило рынок - за 1 баррель нефти Brent (эталонная марка, добывается в Северном море) дают 69 долларов. За последнюю неделю стоимость нефти снизилась на 10 процентов.

В последний раз столь резкое падение цены на "черное золото" отмечалось во время Мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Отметим, что в конце прошлой недели ЦБ выступил с заявлением о возможности возобновить валютные интервенции (продажу долларов и евро), если курс рубля продолжит падение.