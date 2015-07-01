Курс доллара вырос на 10 копеек на открытии торгов

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара в начале торгов на Московской международной валютной бирже подскочил на 10 копеек. Американская валюта торгуется на уровне доллар за 54 рубля 40 копеек, следует из биржевых данных.

Курс евро упал на шесть копеек до уровня в 61 рубль 55 копеек за единицу европейской валюты.

Европейская валюта снижается на фоне отказа Греции от выплаты транша кредита Международному валютному фонду. Таким образом, греческое правительство допустило дефолт.

Стоит отметить, что кризис в Греции оказывает давление не только на евро, но и на рубль. Российская валюта снижается на фоне неблагоприятных новостей с развивающихся рынков. Инвесторы отдают предпочтение доллару и швейцарскому франку.

Так, накануне рубль упал по сравнению как к доллару, так и к евро. Примечательно, что это произошло на фоне новостей о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило долгосрочный рейтинг Греции, оценив вероятность выхода страны из еврозоны в 50 процентов.

5 июля в Греции пройдет референдум по вопросу о дальнейшем сотрудничестве с международными кредиторами.