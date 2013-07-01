На месте долгостроя в Ховрино построят новую больницу

Фото: M24.ru

Один из старейших московских долгостроев - ховринскую больницу снесут, а на ее месте построят новое медицинское учреждение. Об этом сообщил и.о. главы департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов.

"Мэр согласовал снос старой больницы. На ее месте будет построена новая. Это будет сделано в течение трех лет", - сказал Голухов. В ближайшее время разработаю проект нового медучреждения, сообщает Информационный центр правительства Москва.

Строительство Ховринской больницы было начато на Клинской улице в 1980 году, однако в 1985-м прекратилось. В 2004 году появлялась информация, что больницу достроят или перестроить, но в июне 2012 долгострой вошел в перечень объектов, строительство которых решено отменить

В октябре 2012 года власти Москвы выставили здание Ховринской больницы на продажу по начальной цене 1,795 миллиарда рублей.

За время простоя больница оказалась окутана ореолом таинственности: поговаривали про обиталище сатанистов и смерти экстремалов, проваливающихся в пустые шахты лифтов. В этой связи последние годы больница начала охраняться.