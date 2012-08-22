"РГ": Налоговики упростили процедуру получения ИНН

ИТАР-ТАСС

Федеральная налоговая служба упростила процедуру получения ИНН. Индивидуальный номер налогоплательщика теперь можно получить по месту регистрации квартир и автомобилей. Это касается также иностранных граждан и физических лиц, которые не имеют постоянного места жительства в России.

22 августа "РГ" опубликовала приказ Федеральной налоговой службы, уточняющий порядок присвоения, применения, а также изменения ИНН. Документ вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Новые правила не коснутся внешнего вида цифрового кода. Он по-прежнему будет состоять из 10 цифр для организаций и из 12 цифр – для физических лиц. Отдельно в приказе подчеркивается, что физические лица, которые не являются индивидуальными предпринимателями, имеют право не указывать ИНН в налоговых декларациях или заявлениях на налоговые вычеты - для этого достаточно лишь персональных данных. Кроме того, по желанию жители могут обратиться в налоговые органы с просьбой внести отметку об ИНН в свой паспорт.

Скорректирован порядок признания ИНН недействительным. Во-первых, из него исключены положения, касающиеся индивидуальных предпринимателей. Во-вторых, в случае обнаружения у организации или физического лица более одного ИНН (ошибки такие довольно распространены), сохраняется только один из них. Как отмечает издание, узнать свой номер ИНН теперь можно на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru). Для этого нужно ввести свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также полные паспортные данные.

Среди нововведений также и то, что кадровики теперь не имеют права требовать от того, кто устраивается на работу, предоставления ИНН. Это обязательно только для госслужащих, пояснили "РГ" в Федеральной налоговой службе.

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