Утвержден окончательный вариант этической хартии кинематографистов

Фото: ТАСС/Алексей Константинов

В среду, 5 ноября, члены Союза кинематографистов РФ после обсуждения приняли окончательный вариант этической хартии кинематографистов. В ближайшее время документ опубликуют на сайте союза, с хартией могут ознакомиться все желающие.

Как сообщает ТАСС, содержание документа обсуждалось на пленумах Союза кинематографистов с 2013 года. Первый текст хартии по инициативе главы Союза кинематографистов Никиты Михалкова подготовили молодые кинодеятели.

После эксперты рабочей группы внесли в хартию правки и предложения. Документ представили членам правления, а затем выслали для ознакомления всем членам Союза кинематографистов. Большинство высказались за принятие хартии.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что Министерство культуры России опубликовало на своем сайте проект этической хартии кинематографистов, а также предложения Гильдии продюсеров России.

В черновом варианте хартии отмечалось, что документ носит исключительно рекомендательный характер и не имеет обязательной юридической силы.

Так, в числе тематических приоритетов для кинематографистов отмечаются: создание воспитательных фильмов для детей и юношества, ориентация на семейные ценности, развитие гражданских и патриотических чувств, любви к отечеству.

Создателям фильмов предлагают "не допускать романтизации суицида и смерти в рамках субкультур и тоталитарных сект", "не демонстрировать сцены жестокости, насилия, агрессии, порнографии, употребления алкоголя, табака и наркотиков, не использовать ненормативную лексику".

Кинематографистам советуют и "бережно относиться к историческим фактам и биографиям выдающихся людей" и не оскорблять чувств верующих.