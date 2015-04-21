Документальный фильм о Курте Кобейне покажут в кинотеатрах

Фото: cobain.com

С 27 по 29 апреля в Москве покажут документальный фильм "Курт Кобейн. Чертов монтаж". Режиссер картины – Бретт Морген.

Работа над фильмом была кропотливой. Родственники Курта и участники группы "Nirvana" предоставили Моргену доступ в личный архив легендарного музыканта. Бретт смог увидеть неопубликованные материалы Кобейна – рисунки, фотографии и редкую видеозапись, где он находится дома вместе с Кортни Лав и их дочерью Фрэнсис. В свою очередь, семья и группа получили права на этот архив после смерти Курта.

Кроме того, режиссер записал интервью с ними и с другими людьми, которые хорошо знали кумира миллионов. Все это и легло в основу фильма "Курт Кобейн. Чертов монтаж". Зрители смогут отследить творческий путь музыканта от самых ранних начинаний до всемирной славы.

Подробное расписание показов можно узнать на сайте CoolConnections. Перевода с английского языка не ожидается, однако будут русские субтитры.

27 апреля – Формула Кино Горизонт, 21:00

28 апреля – Формула Кино Европа (19:30), Центр документального кино (20:30)

29 апреля – Формула Кино Прага, 19:30