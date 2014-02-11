Дневник Олимпиады в Сочи: день четвертый

Ольга Фаткулина. Фото: ИТАР-ТАСС

Неожиданное серебро Ольги Фаткулиной и фиаско в лыжном спринте, впечатляющее возвращение на пьедестал Дарьи Домрачевой и будущий тренер Ан, - в дневнике четвертого дня Олимпийских игр в Сочи.

Неожиданное серебро Фаткулиной

Во вторник основными медальными надеждами сборной России были мужской лыжный спринт и биатлонная гонка преследования, где хорошие шансы зацепиться за медаль имелись у Ольги Вилухиной. Но, как это уже не раз бывало на Сочинской Олимпиаде, героем дня стал тот, от кого совсем не ожидали выдающихся результатов.

Ольга Фаткулина очень хорошо выступает в коньках на дистанции в один километр, но спринтерский бег - не совсем ее стихия. Но уже после первой попытки россиянка заняла вторую строчку в зачете, уступая лишь фавориту соревнований - кореянке Ли Сан Хва.

Вторая попытка подтвердила - Фаткулина по-настоящему здорово готова к Олимпиаде. Она с большим преимуществом выиграла свой забег, причем показала время лучше, чем в первой попытке. Но Хва в этот вечер было невозможно остановить. Она финишировала с временем на 15 сотых лучше, чем в первой попытки и гарантировала себе золото.

Таким образом, Фаткулиной пришлось довольствоваться серебром. Учитывая, что в этом виде программы мы не рассчитывали на медаль, результат выдающийся. Благодаря впечатляющему выступлению, россиянка становится едва ли главным фаворитом состязаний на дистанции 1000 метров.

День падений в спринте

В мужском лыжном спринте у российских болельщиков имелись все основания рассчитывать на медали. При хорошем стечении обстоятельств, на пьедестале могли оказаться сразу несколько россиян - Никита Крюков, Сергей Устюгов и Алексей Петухов очень неплохо выступают в спринте в этом сезоне.

Крюков отсеялся первым, не попав в число участников полуфинала. Олимпийский чемпион Ванкувера решил пробежать по своей излюбленной тактике - отсидеться в середине группы, а ближе к финишу включить дополнительную скорость и занять место в двойке. Но он не сумел найти открытую дорожку и в прямом смысле слова "уперся" в своего соотечественника Антона Гафарова.

Гафаров и Петухов не сумели преодолеть сито полуфиналов. Если Петухов финишировал четвертым без каких-либо казусов, то Гафаров упал в ходе прохождения дистанции, сломал лыжу, потерял палку и получил травму. Россиянин все же пересек финишную черту, но никаких шансов на продолжение борьбы у него не было.

Таким образом, в финал сборная России делегировала одного участника - Устюгова. Он также стал жертвой "завала" на трассе, в который угодили сразу четверо из шести финалистов. Двое избежавших этой участи - норвежец Ола-Виген Хаттестад и швед Теодор Петерсон разыграли золото, а Устюгов финишировал лишь пятым.

Фото: ИТАР-ТАСС

Возмездие Домрачевой

Белорусская спортсменка Дарья Домрачева - одна из главных неудачниц Олимпиады в Ванкувере. Перед стартами в Канаде делались прогнозы на как минимум одно золото Домрачевой, но в итоге она вынуждена была довольствоваться бронзой.

В Сочи белоруска тоже начала ни шатко ни валко, оставшись за чертой призеров в спринте. Но в гонке преследования опытная Домрачева легко взяла свое. Она со старта захватила инициативу в свои руки, чисто прошла три огневых рубежа, а промах на четвертом уже ничего не решал.

Преимущество над соперницами было настолько большим, что Домрачевой вполне можно было последний километр пробежать с белорусским флагом. Второй ленточку пересекла Тура Бергер, для которой пока эта Олимпиада не принесла олимпийского золота, а третьей стала Тея Грегорин из Словении.

Что касается россиянок, то побороться за медалей ни у кого из представителей нашей команды не получилось. Ольга Вилухина, Ольга Зайцева и Яна Романова невыразительно смотрелись на лыжне, проигрывая лидерам по 20 секунд ходом между стрельбами, к тому же еще не слишком точно стреляли. Пасьют россиянкам награды не принес, но впереди еще масс-старт, индивидуальная гонка и две эстафеты - обычная и смешанная.

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый тренер Виктор Ан

Российский спортсмен Виктор Ан намерен по окончании спортивной карьеры перейти на тренерскую деятельности и работать со сборной России. Об этом в интервью "Спорт-Экспресс" заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Когда именно Ан собирается завершить выступления в качестве шорт-трекиста, Кравцов не уточнил, но заметил, что как минимум до чемпионата мира 2015 года россиянин будет "в строю".

Отметим, что трехкратный олимпийский чемпион изначально выступал за сборную Южной Кореи, но в 2011 году сменил гражданство и имя. Ан Хен Су превратился в Виктора Ана, живет в Москве и изучает русский язык.

Рекорд Волосожар и Транькова

В чем россиянам по-прежнему нет равных - так это в парном катании. Татьяна Волосожар и Максим Траньков не просто безупречно откатали короткую программу и создали отличный задел перед произвольным выступлением, но и установили новый мировой рекорд.

84,17 - столько баллов в короткой программе в парном катании еще никто не набирал. Предыдущий рекорд был побит на 0,19 балла - примечательно, что его также установили Траньков и Волосожар.

Таким образом, россияне имеют отличный шанс завтра стать олимпийскими чемпионами. А другая российская пара - Ксения Столбова/Федор Климов имеет все шансы зацепиться за бронзу, а при хорошем стечении обстоятельств рассчитывать даже на серебряную медаль Игр.