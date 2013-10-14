Бесплатные лекции недели: 14 - 18 октября

Фото: ИТАР-ТАСС

Эта неделя станет знаковой для отечественных дизайнеров - с 11 по 17 октября в Москве проходит Moscow Design Week. С понедельника по четверг организаторы фестиваля будут радовать жителей столицы тематическими лекциями. Так, в рамках дизайнерской недели можно будет послушать лекции о дизайне в Швеции, о главных именах в мире отечественного дизайна и о многом другом. Те, кто далек от мира дизайна, смогут посетить лекции, посвященные, например, подготовке космонавта к полету или будущему в компьютерной сфере.

M24.ru приводит подборку самых интересных и бесплатных лекций текущей недели.

Понедельник, 14 октября

Художник и график Давина Гарридо де Мигель расскажет слушателям о том, как искусство и дизайн отражаются в различных культурах и что из этого получается. Основной темой лекции станет мультикультурализм – смешение разных культурных техник и возникновение новых мультистилей. Мероприятие пройдет в рамках Moscow Design Week.

Начало в 18:00. Вход бесплатный.

Адрес: Библиотека дизайна, Саввинская набережная, 23.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции.

Как стать космонавтом расскажут на лекции “Невыносимая легкость бытия – жизнь космонавтов”. Доктор технических наук и начальник отдела Центра подготовки космонавтов имени Ю.А Гагарина Андрей Курицын расскажет слушателям о том, чему учат космонавтов перед полетом в невесомость. Кроме того, лектор расскажет о перспективах развития космонавтики и о том, чем занимается космонавт во время полета.

Начало в 19:30. Вход свободный.

Адрес: Культурный центр “ЗИЛ”, ул. Восточная, 4, корп. 1.

Вторник, 15 октября

Лекция “Журналы на современных носителях: бумага, экран, планшет” также пройдет в рамках Moscow Design Week. Арт-директор одного из отечественных журналов расскажет слушателям о процессе создания издания сразу на нескольких площадках – в интернете, в качестве мобильного приложения и в традиционном бумажном варианте. Кроме того, лектор объяснит, как сохранить целостность бренда.

Начало в 12:30. Вход свободный.

Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции.

Адрес: Центр дизайна Artplay, ул. Ниж. Сыромятническая, 10.

Еще одно мероприятие, проходящее в рамках Moscow Design Week, - лекция двух шведских экспертов в области архитектуры и дизайна. Журналист Даниэль Гуллинг и куратор Густав Шеллин проведут лекцию под названием “Краткое введение в шведскую архитектуру и дизайн”. Слушатели узнают об особенностях архитектурных процессов в Швеции и о том, чем опыт европейских коллег может быть полезен отечественным дизайнерам.

Начало в 18:00. Вход свободный.

Адрес: Библиотека дизайна, Саввинская набережная, 23.

Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики организует лекцию “Развитие городского пространства: что можно и нужно менять в городе”. Лекторы Артем Герасименко и Алена Макова расскажут об одной из самых болезненных и злободневных тем – о грамотном формировании жизни в городе. Кроме того, можно будет узнать о том, в каких-бизнес-идеях нуждается мегаполис сегодня и как лучше понять жителей города.

Лекция будет полезна студентам-урбанистам, а также начинающим социологам, политологам, журналистам и молодым предпринимателям.

Начало в 19:00. Вход свободный по предварительной регистрации.

Адрес: Корпус НИУ ВШЭ, Шабаловка, 26.

Среда, 16 октября

Альберто Костабелло, итальянский архитектор и преподаватель Института моды и дизайна Марагони в Милане, расскажет о новых тенденциях в дизайне интерьера и промышленном дизайне. Слушатели узнают о том, какой путь проходит индустриальный дизайн сегодня. Эксперт поделится своим профессиональным опытом и даст советы начинающим специалистам. Лекция организована при поддержке Moscow Design Week

Начало в 12:00. Вход свободный.

Адрес: Центр дизайна Artplay, ул. Ниж. Сыромятническая, 10.

Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию лекции.

Еще одна лекция от Moscow Design Week посвящена дизайнерским решениям в отельном и ресторанном бизнесе. Елена Немкова познакомит дизайнеров и архитекторов с новыми материалами и техниками, а также с веществами из мультикомпонентных пластиков. Кроме того, особая роль будет отведена отделке “жидкий металл”. Мастер-класс будет полезен не только дизайнерам в отельной и ресторанной сфере, но и тем, кто стремится развиваться в профессиональном плане.

Начало в 19:00. Вход свободный.

Адрес: Центр дизайна Artplay, ул. Ниж. Сыромятническая, 10.

Четверг, 17 октября

О “горячей двадцатке” отечественного графического дизайна расскажет Сергей Серов. Искусствовед познакомит слушателей с самыми значимыми именами в области российского дизайна. Лекция будет полезна тем, кто хочет открыть для себя отечественную школу графического дизайна и побольше узнать о дизайне в России. Организатор лекции - Moscow Design Week.

Начало в 16:00. Вход свободный.

Адрес: Центр дизайна Artplay, ул. Ниж. Сыромятническая, 10.

Лекция-обсуждение “Будущее 30-летних: светит ли нам пенсия?” поможет разобраться в сложных формулах и коэффициентах и понять, на какую сумму можно рассчитывать в зрелые годы. Стоит ли надеяться на государственную поддержку или зарабатывать на достойную старость самим? На какую сумму рассчитывать во время выхода на пенсию? На эти и другие вопросы эксперты ответят в ходе дискуссии.

Начало в 20:00. Вход свободный, однако необходима регистрация.

Адрес: Мультимедийный пресс-центр “РИА Новости”, Зубовский бульвар, 4.

Пятница, 18 октября

В открытом университете "Сколково" пройдет лекция Камилла Ахметова “Будущее человека и компьютера: ближайшие 10 лет”. На мероприятии расскажут о перспективах развития онлайн-пространства и о том, какие изменения в компьютерной среде можно назвать положительными и отрицательными. Кроме того, в рамках мероприятия лектор обратится к истории взаимодействия человека и компьютера.

Начало в 19:00. Вход свободный.

Адрес: Центральный дом предпринимателя, ул. Покровка, 47/24.

Фотолюбителям будет интересная лекция “Возможности цифровой камеры: мифы и реальность”. Фотограф Владимир Селезнев проведет “ликбез” на тему того, может ли современная бюджетная фотокамера по качеству соответствовать профессиональной фототехнике. Лектор также расскажет о возможностях камеры и о том, возможно ли фотографу-любителю создать снимки отличного качества, не прибегая к дорогой технике.

Начало в 19:30. Вход бесплатный, но обязательна регистрация по почте mail@fineart.ru или по телефонам: +7 (495) 621-08-68, +7(915) 477-60-09.

Адрес: Школа фотографии Fine Art, Петровский пер., 5, стр. 8.