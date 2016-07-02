Форма поиска по сайту

Новости

02 июля 2016, 12:50

Культура

На дизайн-заводе "Флакон" пройдут дизайнерский маркет и фестиваль "Стереолето"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В выходные на центральном дворе "Флакона" пройдет дизайн-маркет Art Weekend. Посетители ярмарки смогут лично познакомиться с мастерами, а при необходимости заказать товары напрямую, у производителя.

Гостей мероприятия ждут:

  • авторские украшения и аксессуары;
  • дизайнерская одежда;
  • стильные аксессуары и сумки из текстиля и кожи;
  • керамика ручной работы для сада и дома;
  • обувь с росписью;
  • натуральная косметика и оригинальные духи с фруктовыми ароматами;
  • этнические сувениры и игрушки.

В рамках маркета будут организованы мастер-классы для взрослых и детей, а также бьюти-зона с мастерами по плетению кос и росписи хной.

Кроме того, 2 и 3 июля "Флаконе" также станет одной из площадок независимого международного музыкального фестиваля "Стереолето", который в этом году отмечает свое пятнадцатилетие. Фестиваль также будет проходить в Петербурге.

Для зрителей подготовлена специально обособленная большая летняя площадка, танцевальный партер, пляж с бассейном, уличное искусство, детские активности, дизайн-маркет, а также стрит-фуд.

Расписание выступлений музыкантов:

2 июля:

  • Elektromonteur – 15:00

  • Sirotkin - 16:00
  • On-The-Go - 17:00
  • Hann With Gun - 18:00

  • GABLE - 19:00
  • DRAME - 20:30

3 июля:

  • Ocean Jet - 15:00
  • Parks Squares and Alleys - 16:00
  • Night Marks Electric Trio - 17:00
  • Mana Island - 18:00
  • Bruno Grife - 19:00
  • JoyCut - 20:00

