На дизайн-заводе "Флакон" пройдут дизайнерский маркет и фестиваль "Стереолето"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
В выходные на центральном дворе "Флакона" пройдет дизайн-маркет Art Weekend. Посетители ярмарки смогут лично познакомиться с мастерами, а при необходимости заказать товары напрямую, у производителя.
Гостей мероприятия ждут:
- авторские украшения и аксессуары;
- дизайнерская одежда;
- стильные аксессуары и сумки из текстиля и кожи;
- керамика ручной работы для сада и дома;
- обувь с росписью;
- натуральная косметика и оригинальные духи с фруктовыми ароматами;
- этнические сувениры и игрушки.
В рамках маркета будут организованы мастер-классы для взрослых и детей, а также бьюти-зона с мастерами по плетению кос и росписи хной.
Кроме того, 2 и 3 июля "Флаконе" также станет одной из площадок независимого международного музыкального фестиваля "Стереолето", который в этом году отмечает свое пятнадцатилетие. Фестиваль также будет проходить в Петербурге.
Для зрителей подготовлена специально обособленная большая летняя площадка, танцевальный партер, пляж с бассейном, уличное искусство, детские активности, дизайн-маркет, а также стрит-фуд.
Расписание выступлений музыкантов:
2 июля:
- Elektromonteur – 15:00
- Sirotkin - 16:00
- On-The-Go - 17:00
- Hann With Gun - 18:00
- GABLE - 19:00
- DRAME - 20:30
3 июля:
- Ocean Jet - 15:00
- Parks Squares and Alleys - 16:00
- Night Marks Electric Trio - 17:00
- Mana Island - 18:00
- Bruno Grife - 19:00
- JoyCut - 20:00